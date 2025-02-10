Währungen / ERII
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ERII: Energy Recovery Inc
15.14 USD 0.54 (3.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ERII hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.53 bis zu einem Hoch von 15.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Energy Recovery Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERII News
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
Tagesspanne
14.53 15.22
Jahresspanne
10.86 20.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.60
- Eröffnung
- 14.61
- Bid
- 15.14
- Ask
- 15.44
- Tief
- 14.53
- Hoch
- 15.22
- Volumen
- 1.169 K
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 7.53%
- 6-Monatsänderung
- -4.12%
- Jahresänderung
- -13.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K