ERII: Energy Recovery Inc

15.14 USD 0.54 (3.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ERII hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.53 bis zu einem Hoch von 15.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Energy Recovery Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
14.53 15.22
Jahresspanne
10.86 20.28
Vorheriger Schlusskurs
14.60
Eröffnung
14.61
Bid
15.14
Ask
15.44
Tief
14.53
Hoch
15.22
Volumen
1.169 K
Tagesänderung
3.70%
Monatsänderung
7.53%
6-Monatsänderung
-4.12%
Jahresänderung
-13.73%
