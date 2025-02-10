通貨 / ERII
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ERII: Energy Recovery Inc
15.14 USD 0.54 (3.70%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ERIIの今日の為替レートは、3.70%変化しました。日中、通貨は1あたり14.53の安値と15.22の高値で取引されました。
Energy Recovery Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ERII News
- Energy Recovery stock price target raised to $20 from $19 at Freedom Broker
- Mizuho lowers Avista stock price target to $39 on non-utility losses
- Energy Recovery (ERII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Avista Q2 2025 slides: Utility strength offsets clean tech headwinds
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Energy Recovery Stock's Tariff Impact Is Minimal Post U.S.-China Agreement (NASDAQ:ERII)
- Top 3 Industrials Stocks That May Explode This Month - MISTRAS Group (NYSE:MG), Energy Recovery (NASDAQ:ERII)
- Root Up 13%, Rubrick 28% On Hot Market Friday: Build Your List Of Stocks To Watch With These Top IBD Screens
- Top 2 Industrials Stocks That May Collapse In March - Energy Recovery (NASDAQ:ERII), Astronics (NASDAQ:ATRO)
- Energy Recovery Stock: Riding Megatrends With Lowered Ambitions (NASDAQ:ERII)
1日のレンジ
14.53 15.22
1年のレンジ
10.86 20.28
- 以前の終値
- 14.60
- 始値
- 14.61
- 買値
- 15.14
- 買値
- 15.44
- 安値
- 14.53
- 高値
- 15.22
- 出来高
- 1.169 K
- 1日の変化
- 3.70%
- 1ヶ月の変化
- 7.53%
- 6ヶ月の変化
- -4.12%
- 1年の変化
- -13.73%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K