Валюты / ECDA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ECDA: ECD Automotive Design Inc
0.10 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ECDA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.10, а максимальная — 0.10.
Следите за динамикой ECD Automotive Design Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ECDA
- Акции ECD Automotive Design рухнули после обратного сплита 1-к-40
- ECD Automotive Design stock tumbles after 1-for-40 reverse split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- ECD Automotive Design проведет обратный сплит акций в соотношении 1 к 40
- ECD Automotive Design to implement 1-for-40 reverse stock split
- ECD Automotive Design receives additional Nasdaq delisting notice
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- ECD Automotive Design exchanges $10 million in notes for preferred stock
- Ecd Automotive Design receives Nasdaq delisting notice, plans to appeal
- ECD Automotive Design stockholders approve reverse split, share issuances, director election
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- ECD Automotive Design Secures $500M Equity Facility to Fund a Bitcoin Treasury
- ECD Auto Design Unveils an E-Type Like No Other “ The Jaguar GTO
- ECD Auto Design and Scheel-Mann Team Up to Elevate Classic Defender Comfort
- ECDA Stock Hits 52-Week Low at $0.29 Amid Market Challenges
- U.S. Auto Manufacturer ECD Auto Design Reports First Quarter 2025 Financial Results
- ECD Auto Design Unleashes ˜67 Ghost ” The First in a New Line of Bespoke Custom Mustangs
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.10 0.10
Годовой диапазон
0.09 1.20
- Предыдущее закрытие
- 0.10
- Open
- 0.10
- Bid
- 0.10
- Ask
- 0.40
- Low
- 0.10
- High
- 0.10
- Объем
- 766
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -23.08%
- 6-месячное изменение
- -84.13%
- Годовое изменение
- -91.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.