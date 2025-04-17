Dövizler / ECDA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ECDA: ECD Automotive Design Inc
4.00 USD 0.32 (7.41%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ECDA fiyatı bugün -7.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.96 ve Yüksek fiyatı olarak 4.18 aralığında işlem gördü.
ECD Automotive Design Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECDA haberleri
- ECD Automotive Design stock tumbles after 1-for-40 reverse split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- ECD Automotive Design to implement 1-for-40 reverse stock split
- ECD Automotive Design receives additional Nasdaq delisting notice
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- ECD Automotive Design exchanges $10 million in notes for preferred stock
- Ecd Automotive Design receives Nasdaq delisting notice, plans to appeal
- ECD Automotive Design stockholders approve reverse split, share issuances, director election
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- ECD Automotive Design Secures $500M Equity Facility to Fund a Bitcoin Treasury
- ECD Auto Design Unveils an E-Type Like No Other “ The Jaguar GTO
- ECD Auto Design and Scheel-Mann Team Up to Elevate Classic Defender Comfort
- ECDA Stock Hits 52-Week Low at $0.29 Amid Market Challenges
- U.S. Auto Manufacturer ECD Auto Design Reports First Quarter 2025 Financial Results
- ECD Auto Design Unleashes ˜67 Ghost ” The First in a New Line of Bespoke Custom Mustangs
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.96 4.18
Yıllık aralık
0.09 4.76
- Önceki kapanış
- 4.32
- Açılış
- 4.07
- Satış
- 4.00
- Alış
- 4.30
- Düşük
- 3.96
- Yüksek
- 4.18
- Hacim
- 240
- Günlük değişim
- -7.41%
- Aylık değişim
- 2976.92%
- 6 aylık değişim
- 534.92%
- Yıllık değişim
- 233.33%
21 Eylül, Pazar