FiyatlarBölümler
Dövizler / ECDA
Geri dön - Hisse senetleri

ECDA: ECD Automotive Design Inc

4.00 USD 0.32 (7.41%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECDA fiyatı bugün -7.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.96 ve Yüksek fiyatı olarak 4.18 aralığında işlem gördü.

ECD Automotive Design Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECDA haberleri

Günlük aralık
3.96 4.18
Yıllık aralık
0.09 4.76
Önceki kapanış
4.32
Açılış
4.07
Satış
4.00
Alış
4.30
Düşük
3.96
Yüksek
4.18
Hacim
240
Günlük değişim
-7.41%
Aylık değişim
2976.92%
6 aylık değişim
534.92%
Yıllık değişim
233.33%
21 Eylül, Pazar