ECDA: ECD Automotive Design Inc

4.00 USD 0.32 (7.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ECDA ha avuto una variazione del -7.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.96 e ad un massimo di 4.18.

Segui le dinamiche di ECD Automotive Design Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.96 4.18
Intervallo Annuale
0.09 4.76
Chiusura Precedente
4.32
Apertura
4.07
Bid
4.00
Ask
4.30
Minimo
3.96
Massimo
4.18
Volume
240
Variazione giornaliera
-7.41%
Variazione Mensile
2976.92%
Variazione Semestrale
534.92%
Variazione Annuale
233.33%
21 settembre, domenica