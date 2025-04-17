Valute / ECDA
ECDA: ECD Automotive Design Inc
4.00 USD 0.32 (7.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ECDA ha avuto una variazione del -7.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.96 e ad un massimo di 4.18.
Segui le dinamiche di ECD Automotive Design Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ECDA News
Intervallo Giornaliero
3.96 4.18
Intervallo Annuale
0.09 4.76
- Chiusura Precedente
- 4.32
- Apertura
- 4.07
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- Minimo
- 3.96
- Massimo
- 4.18
- Volume
- 240
- Variazione giornaliera
- -7.41%
- Variazione Mensile
- 2976.92%
- Variazione Semestrale
- 534.92%
- Variazione Annuale
- 233.33%
21 settembre, domenica