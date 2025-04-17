KurseKategorien
Währungen / ECDA
Zurück zum Aktien

ECDA: ECD Automotive Design Inc

4.03 USD 0.29 (6.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ECDA hat sich für heute um -6.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.96 bis zu einem Hoch von 4.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die ECD Automotive Design Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ECDA News

Tagesspanne
3.96 4.18
Jahresspanne
0.09 4.76
Vorheriger Schlusskurs
4.32
Eröffnung
4.07
Bid
4.03
Ask
4.33
Tief
3.96
Hoch
4.18
Volumen
170
Tagesänderung
-6.71%
Monatsänderung
3000.00%
6-Monatsänderung
539.68%
Jahresänderung
235.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K