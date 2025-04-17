Währungen / ECDA
ECDA: ECD Automotive Design Inc
4.03 USD 0.29 (6.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECDA hat sich für heute um -6.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.96 bis zu einem Hoch von 4.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die ECD Automotive Design Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECDA News
- Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:40 lässt Aktie von ECD Automotive Design einbrechen
- ECD Automotive Design stock tumbles after 1-for-40 reverse split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- ECD Automotive Design kündigt Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:40 an
- ECD Automotive Design to implement 1-for-40 reverse stock split
- ECD Automotive Design receives additional Nasdaq delisting notice
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- ECD Automotive Design exchanges $10 million in notes for preferred stock
- Ecd Automotive Design receives Nasdaq delisting notice, plans to appeal
- ECD Automotive Design stockholders approve reverse split, share issuances, director election
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- ECD Automotive Design Secures $500M Equity Facility to Fund a Bitcoin Treasury
- ECD Auto Design Unveils an E-Type Like No Other “ The Jaguar GTO
- ECD Auto Design and Scheel-Mann Team Up to Elevate Classic Defender Comfort
- ECDA Stock Hits 52-Week Low at $0.29 Amid Market Challenges
- U.S. Auto Manufacturer ECD Auto Design Reports First Quarter 2025 Financial Results
- ECD Auto Design Unleashes ˜67 Ghost ” The First in a New Line of Bespoke Custom Mustangs
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
3.96 4.18
Jahresspanne
0.09 4.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.32
- Eröffnung
- 4.07
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Tief
- 3.96
- Hoch
- 4.18
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- -6.71%
- Monatsänderung
- 3000.00%
- 6-Monatsänderung
- 539.68%
- Jahresänderung
- 235.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K