통화 / ECDA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ECDA: ECD Automotive Design Inc
4.00 USD 0.32 (7.41%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ECDA 환율이 오늘 -7.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.96이고 고가는 4.18이었습니다.
ECD Automotive Design Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECDA News
- ECD Automotive Design, 1:40 주식 병합 후 주가 급락
- ECD Automotive Design stock tumbles after 1-for-40 reverse split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- ECD 오토모티브 디자인, 1대 40 역주식 분할 시행 예정
- ECD Automotive Design to implement 1-for-40 reverse stock split
- ECD Automotive Design receives additional Nasdaq delisting notice
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- ECD Automotive Design exchanges $10 million in notes for preferred stock
- Ecd Automotive Design receives Nasdaq delisting notice, plans to appeal
- ECD Automotive Design stockholders approve reverse split, share issuances, director election
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- ECD Automotive Design Secures $500M Equity Facility to Fund a Bitcoin Treasury
- ECD Auto Design Unveils an E-Type Like No Other “ The Jaguar GTO
- ECD Auto Design and Scheel-Mann Team Up to Elevate Classic Defender Comfort
- ECDA Stock Hits 52-Week Low at $0.29 Amid Market Challenges
- U.S. Auto Manufacturer ECD Auto Design Reports First Quarter 2025 Financial Results
- ECD Auto Design Unleashes ˜67 Ghost ” The First in a New Line of Bespoke Custom Mustangs
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.96 4.18
년간 변동
0.09 4.76
- 이전 종가
- 4.32
- 시가
- 4.07
- Bid
- 4.00
- Ask
- 4.30
- 저가
- 3.96
- 고가
- 4.18
- 볼륨
- 240
- 일일 변동
- -7.41%
- 월 변동
- 2976.92%
- 6개월 변동
- 534.92%
- 년간 변동율
- 233.33%
20 9월, 토요일