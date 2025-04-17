Divisas / ECDA
ECDA: ECD Automotive Design Inc
0.10 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ECDA de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.10, mientras que el máximo ha alcanzado 0.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ECD Automotive Design Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ECDA News
- Acciones de ECD Automotive Design caen tras división inversa de 1 por 40
- La acción de ECD Automotive Design se desploma tras split inverso de 1 por 40
- ECD Automotive Design stock tumbles after 1-for-40 reverse split
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- ECD Automotive Design implementará un split inverso de 1 por 40
- ECD Automotive Design implementará división inversa de acciones 1 por 40
- ECD Automotive Design to implement 1-for-40 reverse stock split
- ECD Automotive Design receives additional Nasdaq delisting notice
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ECD Automotive Design appoints Victoria Hay as CFO, Benjamin Piggott shifts to new role
- ECD Automotive Design exchanges $10 million in notes for preferred stock
- Ecd Automotive Design receives Nasdaq delisting notice, plans to appeal
- ECD Automotive Design stockholders approve reverse split, share issuances, director election
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- ECD Automotive Design Secures $500M Equity Facility to Fund a Bitcoin Treasury
- ECD Auto Design Unveils an E-Type Like No Other “ The Jaguar GTO
- ECD Auto Design and Scheel-Mann Team Up to Elevate Classic Defender Comfort
- ECDA Stock Hits 52-Week Low at $0.29 Amid Market Challenges
- U.S. Auto Manufacturer ECD Auto Design Reports First Quarter 2025 Financial Results
- ECD Auto Design Unleashes ˜67 Ghost ” The First in a New Line of Bespoke Custom Mustangs
- ECD Automotive Design, Inc. (ECDA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.10 0.10
Rango anual
0.09 1.20
- Cierres anteriores
- 0.10
- Open
- 0.10
- Bid
- 0.10
- Ask
- 0.40
- Low
- 0.10
- High
- 0.10
- Volumen
- 793
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -23.08%
- Cambio a 6 meses
- -84.13%
- Cambio anual
- -91.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B