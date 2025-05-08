Валюты / EATZ
EATZ: AdvisorShares Restaurant ETF
27.31 USD 0.22 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EATZ за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.34.
Следите за динамикой AdvisorShares Restaurant ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EATZ
Дневной диапазон
27.31 27.34
Годовой диапазон
24.28 31.59
- Предыдущее закрытие
- 27.53
- Open
- 27.34
- Bid
- 27.31
- Ask
- 27.61
- Low
- 27.31
- High
- 27.34
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- -2.60%
- 6-месячное изменение
- -0.29%
- Годовое изменение
- 1.71%
21 сентября, воскресенье