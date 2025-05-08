КотировкиРазделы
Валюты / EATZ
Назад в Рынок акций США

EATZ: AdvisorShares Restaurant ETF

27.31 USD 0.22 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EATZ за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.31, а максимальная — 27.34.

Следите за динамикой AdvisorShares Restaurant ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EATZ

Дневной диапазон
27.31 27.34
Годовой диапазон
24.28 31.59
Предыдущее закрытие
27.53
Open
27.34
Bid
27.31
Ask
27.61
Low
27.31
High
27.34
Объем
4
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
-2.60%
6-месячное изменение
-0.29%
Годовое изменение
1.71%
21 сентября, воскресенье