EATZ: AdvisorShares Restaurant ETF
27.31 USD 0.22 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EATZ hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.31 bis zu einem Hoch von 27.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die AdvisorShares Restaurant ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.31 27.32
Jahresspanne
24.28 31.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.53
- Eröffnung
- 27.32
- Bid
- 27.31
- Ask
- 27.61
- Tief
- 27.31
- Hoch
- 27.32
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- -2.60%
- 6-Monatsänderung
- -0.29%
- Jahresänderung
- 1.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K