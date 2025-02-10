Валюты / DRVN
DRVN: Driven Brands Holdings Inc
17.29 USD 0.56 (3.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRVN за сегодня изменился на -3.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.25, а максимальная — 17.84.
Следите за динамикой Driven Brands Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
17.25 17.84
Годовой диапазон
13.47 19.74
- Предыдущее закрытие
- 17.85
- Open
- 17.83
- Bid
- 17.29
- Ask
- 17.59
- Low
- 17.25
- High
- 17.84
- Объем
- 4.289 K
- Дневное изменение
- -3.14%
- Месячное изменение
- -5.52%
- 6-месячное изменение
- 2.19%
- Годовое изменение
- 22.02%
