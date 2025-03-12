통화 / DRVN
DRVN: Driven Brands Holdings Inc
16.62 USD 0.27 (1.60%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRVN 환율이 오늘 -1.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.58이고 고가는 17.84이었습니다.
Driven Brands Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.58 17.84
년간 변동
13.47 19.74
- 이전 종가
- 16.89
- 시가
- 17.84
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- 저가
- 16.58
- 고가
- 17.84
- 볼륨
- 3.880 K
- 일일 변동
- -1.60%
- 월 변동
- -9.18%
- 6개월 변동
- -1.77%
- 년간 변동율
- 17.29%
