DRVN: Driven Brands Holdings Inc
16.89 USD 0.18 (1.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRVN hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.68 bis zu einem Hoch von 17.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Driven Brands Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
16.68 17.15
Jahresspanne
13.47 19.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.07
- Eröffnung
- 17.09
- Bid
- 16.89
- Ask
- 17.19
- Tief
- 16.68
- Hoch
- 17.15
- Volumen
- 3.893 K
- Tagesänderung
- -1.05%
- Monatsänderung
- -7.70%
- 6-Monatsänderung
- -0.18%
- Jahresänderung
- 19.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K