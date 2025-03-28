KurseKategorien
DRVN: Driven Brands Holdings Inc

16.89 USD 0.18 (1.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRVN hat sich für heute um -1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.68 bis zu einem Hoch von 17.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Driven Brands Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.68 17.15
Jahresspanne
13.47 19.74
Vorheriger Schlusskurs
17.07
Eröffnung
17.09
Bid
16.89
Ask
17.19
Tief
16.68
Hoch
17.15
Volumen
3.893 K
Tagesänderung
-1.05%
Monatsänderung
-7.70%
6-Monatsänderung
-0.18%
Jahresänderung
19.20%
