货币 / DRVN
DRVN: Driven Brands Holdings Inc
17.30 USD 0.01 (0.06%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRVN汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点17.26和高点17.55进行交易。
关注Driven Brands Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRVN新闻
- Driven Brands Holdings: Bull Case Remains Attractive (NASDAQ:DRVN)
- Driven Brands appoints Mo Khalid as chief operating officer
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- JPMorgan upgrades Driven Brands stock rating to Overweight on defensive demand
- Driven Brands Holdings (DRVN) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Driven Brands Holdings Inc. (DRVN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Driven Brands Q2 2025 slides: leverage ratio at 4.1x as debt reduction continues
- Driven Brands Holdings earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- O'Reilly Automotive (ORLY) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Subway names former Burger King executive as next CEO - WSJ
- Is Casey's General Stores (CASY) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year?
- Driven Brands Stock: At A Critical Juncture, Navigating Reduced Discretionary Demand
- BTIG starts Driven Brands at Buy, Mister Car Wash at Neutral
- Canaccord raises Driven Brands price target on improved oil change trends
- 10 Under-the-Radar Consumer Goods Stocks With Incredible Growth Potential
- Goldman Sachs starts coverage on auto services stock with mixed ratings
- Palomar Hits Record High, Joins Sector Leaders. Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight List And More.
- Educator Stride Among Best Of The Best: Check Out Stocks On IBD 50, Stock Spotlight, Other Lists
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- This Auto Stock With An Ideal Earnings Rating Offers Entry After 70% Run
- Broadcom Still At Forefront Of AI Revolution: See New Names On IBD 50, IPO Leaders And More
- Driven Brands Posts Mixed Q4 Results, Announces CEO Change And More - Driven Brands Hldgs (NASDAQ:DRVN)
- Emeth Value Capital H2 2024 Letter
日范围
17.26 17.55
年范围
13.47 19.74
- 前一天收盘价
- 17.29
- 开盘价
- 17.28
- 卖价
- 17.30
- 买价
- 17.60
- 最低价
- 17.26
- 最高价
- 17.55
- 交易量
- 1.163 K
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- -5.46%
- 6个月变化
- 2.25%
- 年变化
- 22.09%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值