Moedas / DRVN
DRVN: Driven Brands Holdings Inc
16.88 USD 0.19 (1.11%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRVN para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.79 e o mais alto foi 17.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Driven Brands Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRVN Notícias
Faixa diária
16.79 17.15
Faixa anual
13.47 19.74
- Fechamento anterior
- 17.07
- Open
- 17.09
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Low
- 16.79
- High
- 17.15
- Volume
- 492
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- -7.76%
- Mudança de 6 meses
- -0.24%
- Mudança anual
- 19.12%
