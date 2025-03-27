Валюты / DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRRX за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 1.95.
Следите за динамикой DURECT Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
1.91 1.95
Годовой диапазон
0.49 2.64
- Предыдущее закрытие
- 1.93
- Open
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.91
- High
- 1.95
- Объем
- 502
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- 138.75%
- Годовое изменение
- 39.42%
