Dövizler / DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DRRX fiyatı bugün -1.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.91 ve Yüksek fiyatı olarak 1.95 aralığında işlem gördü.
DURECT Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DRRX haberleri
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.91 1.95
Yıllık aralık
0.49 2.64
- Önceki kapanış
- 1.93
- Açılış
- 1.93
- Satış
- 1.91
- Alış
- 2.21
- Düşük
- 1.91
- Yüksek
- 1.95
- Hacim
- 502
- Günlük değişim
- -1.04%
- Aylık değişim
- -0.52%
- 6 aylık değişim
- 138.75%
- Yıllık değişim
- 39.42%
21 Eylül, Pazar