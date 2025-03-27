Devises / DRRX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRRX a changé de -1.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.91 et à un maximum de 1.95.
Suivez la dynamique DURECT Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRRX Nouvelles
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.91 1.95
Range Annuel
0.49 2.64
- Clôture Précédente
- 1.93
- Ouverture
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Plus Bas
- 1.91
- Plus Haut
- 1.95
- Volume
- 502
- Changement quotidien
- -1.04%
- Changement Mensuel
- -0.52%
- Changement à 6 Mois
- 138.75%
- Changement Annuel
- 39.42%
20 septembre, samedi