DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRRX hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.91 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die DURECT Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.91 1.95
Jahresspanne
0.49 2.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.93
- Eröffnung
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Tief
- 1.91
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 502
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- -0.52%
- 6-Monatsänderung
- 138.75%
- Jahresänderung
- 39.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K