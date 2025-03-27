Moedas / DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRRX para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.91 e o mais alto foi 1.95.
Veja a dinâmica do par de moedas DURECT Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DRRX Notícias
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.91 1.95
Faixa anual
0.49 2.64
- Fechamento anterior
- 1.93
- Open
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.91
- High
- 1.95
- Volume
- 502
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- -0.52%
- Mudança de 6 meses
- 138.75%
- Mudança anual
- 39.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh