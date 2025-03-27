통화 / DRRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRRX 환율이 오늘 -1.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.91이고 고가는 1.95이었습니다.
DURECT Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRRX News
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
1.91 1.95
년간 변동
0.49 2.64
- 이전 종가
- 1.93
- 시가
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- 저가
- 1.91
- 고가
- 1.95
- 볼륨
- 502
- 일일 변동
- -1.04%
- 월 변동
- -0.52%
- 6개월 변동
- 138.75%
- 년간 변동율
- 39.42%
20 9월, 토요일