DRRX: DURECT Corporation

1.91 USD 0.02 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DRRX ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.91 e ad un massimo di 1.95.

Segui le dinamiche di DURECT Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.91 1.95
Intervallo Annuale
0.49 2.64
Chiusura Precedente
1.93
Apertura
1.93
Bid
1.91
Ask
2.21
Minimo
1.91
Massimo
1.95
Volume
502
Variazione giornaliera
-1.04%
Variazione Mensile
-0.52%
Variazione Semestrale
138.75%
Variazione Annuale
39.42%
