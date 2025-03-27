Valute / DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRRX ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.91 e ad un massimo di 1.95.
Segui le dinamiche di DURECT Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DRRX News
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.91 1.95
Intervallo Annuale
0.49 2.64
- Chiusura Precedente
- 1.93
- Apertura
- 1.93
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Minimo
- 1.91
- Massimo
- 1.95
- Volume
- 502
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- -0.52%
- Variazione Semestrale
- 138.75%
- Variazione Annuale
- 39.42%
21 settembre, domenica