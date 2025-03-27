货币 / DRRX
DRRX: DURECT Corporation
1.91 USD 0.02 (1.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRRX汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点1.91和高点1.95进行交易。
关注DURECT Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DRRX新闻
- Durect Posts Narrower Loss in Fiscal Q2
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Bausch Health Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.46%
- Bausch Health Buys DURECT, Adds Liver Disease Drug In $63M Deal - Durect (NASDAQ:DRRX), Bausch Health Companies (NYSE:BHC)
- Crude Oil Gains Over 1%; UnitedHealth Earnings Miss Views - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Bausch Health stock rises, Durect flies after acquisition deal
- Bausch Health to acquire DURECT for $63 million upfront
- Bausch Health to acquire DURECT in $63 million deal for liver disease drug
- Durect Corp stock hits 52-week low at $0.52 amid market challenges
- DURECT Corporation (DRRX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.91 1.95
年范围
0.49 2.64
- 前一天收盘价
- 1.93
- 开盘价
- 1.93
- 卖价
- 1.91
- 买价
- 2.21
- 最低价
- 1.91
- 最高价
- 1.95
- 交易量
- 502
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- -0.52%
- 6个月变化
- 138.75%
- 年变化
- 39.42%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值