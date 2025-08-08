Валюты / DNUT
DNUT: Krispy Kreme Inc
3.12 USD 0.01 (0.32%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNUT за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.07, а максимальная — 3.15.
Следите за динамикой Krispy Kreme Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.07 3.15
Годовой диапазон
2.50 12.67
- Предыдущее закрытие
- 3.13
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- Low
- 3.07
- High
- 3.15
- Объем
- 2.246 K
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- -10.86%
- 6-месячное изменение
- -36.97%
- Годовое изменение
- -70.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.