통화 / DNUT
DNUT: Krispy Kreme Inc
3.42 USD 0.22 (6.04%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DNUT 환율이 오늘 -6.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.42이고 고가는 3.86이었습니다.
Krispy Kreme Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
3.42 3.86
년간 변동
2.50 12.67
- 이전 종가
- 3.64
- 시가
- 3.75
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- 저가
- 3.42
- 고가
- 3.86
- 볼륨
- 6.415 K
- 일일 변동
- -6.04%
- 월 변동
- -2.29%
- 6개월 변동
- -30.91%
- 년간 변동율
- -68.04%
20 9월, 토요일