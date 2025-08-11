通貨 / DNUT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DNUT: Krispy Kreme Inc
3.64 USD 0.49 (15.56%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DNUTの今日の為替レートは、15.56%変化しました。日中、通貨は1あたり3.26の安値と3.69の高値で取引されました。
Krispy Kreme Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNUT News
- Why Krispy Kreme Rallied Today
- Wall Street Breakfast Podcast: Jimmy Kimmel Pulled From Air
- Krispy Kreme: Waiting For The Donuts To Get Cheap Again (NASDAQ:DNUT)
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Opendoor’s stock soars again as leadership changes hailed as ‘incredible outcome’ for shareholders
- Krispy Kreme: Growth Story Gets Fundamentally Challenged (Rating Downgrade) (NASDAQ:DNUT)
- Krispy Kreme appoints Joseph J. Esposito as chief accounting officer
- Arlo and Krispy Kreme have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bear of the Day: Krispy Kreme (DNUT)
- Dutch Bros Bets on New Markets: Will Traffic Trends Keep Up?
- Krispy Kreme Slips After JPMorgan Downgrade on Execution Risks
- Why Krispy Kreme Fell Today
- This Deutsche Bank Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Wednesday - Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT), Deutsche Bank (NYSE:DB)
- JM Smucker, Baidu And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why MongoDB Shares Are Trading Higher By 31%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Bollinger Innovations (NASDAQ:BINI)
- JPMorgan downgrades Krispy Kreme stock to Underweight on turnaround risks
- McDonald’s joins the pumpkin spice war with its fall 2025 menu
- Why Is Wall Street So Bearish on Krispy Kreme? There's 1 Key Reason.
- Opendoor is throwing its weight behind AI and its stock is surging — but buyer beware
- Opendoor’s stock is rocketing again. What can make it keep going?
- Opendoor bulls are getting what they want, and the stock is surging again
- Paramount Skydance shares prompt meme-stock comparisons with sharp rally
- Morgan Stanley reiterates Underweight rating on Krispy Kreme stock amid turnaround efforts
- Unlocking Krispy Kreme (DNUT) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
1日のレンジ
3.26 3.69
1年のレンジ
2.50 12.67
- 以前の終値
- 3.15
- 始値
- 3.35
- 買値
- 3.64
- 買値
- 3.94
- 安値
- 3.26
- 高値
- 3.69
- 出来高
- 12.936 K
- 1日の変化
- 15.56%
- 1ヶ月の変化
- 4.00%
- 6ヶ月の変化
- -26.46%
- 1年の変化
- -65.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K