DNUT: Krispy Kreme Inc
3.60 USD 0.04 (1.10%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNUT hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.60 bis zu einem Hoch von 3.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Krispy Kreme Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.60 3.86
Jahresspanne
2.50 12.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.64
- Eröffnung
- 3.75
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Tief
- 3.60
- Hoch
- 3.86
- Volumen
- 596
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- 2.86%
- 6-Monatsänderung
- -27.27%
- Jahresänderung
- -66.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K