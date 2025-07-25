Валюты / DNOW
DNOW: DNOW Inc
15.39 USD 0.03 (0.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNOW за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.25, а максимальная — 15.47.
Следите за динамикой DNOW Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.25 15.47
Годовой диапазон
11.54 18.45
- Предыдущее закрытие
- 15.36
- Open
- 15.28
- Bid
- 15.39
- Ask
- 15.69
- Low
- 15.25
- High
- 15.47
- Объем
- 2.191 K
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -1.72%
- 6-месячное изменение
- -9.42%
- Годовое изменение
- 21.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.