DNOW: DNOW Inc

15.49 USD 0.28 (1.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DNOW hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.24 bis zu einem Hoch von 15.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die DNOW Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
15.24 15.71
Jahresspanne
11.54 18.45
Vorheriger Schlusskurs
15.21
Eröffnung
15.31
Bid
15.49
Ask
15.79
Tief
15.24
Hoch
15.71
Volumen
2.621 K
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
-1.09%
6-Monatsänderung
-8.83%
Jahresänderung
21.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K