Dövizler / DNOW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DNOW: DNOW Inc
15.08 USD 0.41 (2.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DNOW fiyatı bugün -2.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.05 ve Yüksek fiyatı olarak 15.48 aralığında işlem gördü.
DNOW Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNOW haberleri
- Parker-Hannifin Expands Electrification Portfolio With Curtis Acquisition
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- DNOW Inc. (DNOW): A Bull Case Theory
- Are Industrial Products Stocks Lagging DNOW INC (DNOW) This Year?
- DNOW (DNOW) Crossed Above the 20-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- Here's Why Investing in Flowserve Stock Makes Sense Now
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Middleby Stock Right Now
- Despite Fast-paced Momentum, DNOW (DNOW) Is Still a Bargain Stock
- Diversification And Synergies: DNOW's Playbook For 2025 (Rating Upgrade) (NYSE:DNOW)
- DNOW Inc. (DNOW) Inc. Presents at Jefferies Mining and Industrials Conference 2025 - Slideshow (NYSE:DNOW)
- Stanley Black Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Terex Inks Deal to Divest Tower & Rough Terrain Crane Businesses
- Emerson Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Stifel reiterates Buy rating on Now Inc stock, maintains $18 price target
- Is Hudson Technologies (HDSN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Are Industrial Products Stocks Lagging DNOW INC (DNOW) This Year?
- DNOW (DNOW) Crossed Above the 200-Day Moving Average: What That Means for Investors
- Don't Overlook DNOW (DNOW) International Revenue Trends While Assessing the Stock
- DNOW Inc. (DNOW) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Compared to Estimates, DNOW (DNOW) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- DNOW (DNOW) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
Günlük aralık
15.05 15.48
Yıllık aralık
11.54 18.45
- Önceki kapanış
- 15.49
- Açılış
- 15.48
- Satış
- 15.08
- Alış
- 15.38
- Düşük
- 15.05
- Yüksek
- 15.48
- Hacim
- 1.096 K
- Günlük değişim
- -2.65%
- Aylık değişim
- -3.70%
- 6 aylık değişim
- -11.24%
- Yıllık değişim
- 18.65%
21 Eylül, Pazar