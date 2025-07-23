Валюты / CWAN
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A
19.17 USD 0.19 (0.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWAN за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.42.
Следите за динамикой Clearwater Analytics Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWAN
Дневной диапазон
19.04 19.42
Годовой диапазон
18.91 35.72
- Предыдущее закрытие
- 19.36
- Open
- 19.35
- Bid
- 19.17
- Ask
- 19.47
- Low
- 19.04
- High
- 19.42
- Объем
- 6.204 K
- Дневное изменение
- -0.98%
- Месячное изменение
- -5.71%
- 6-месячное изменение
- -28.15%
- Годовое изменение
- -23.75%
