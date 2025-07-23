КотировкиРазделы
Валюты / CWAN
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A

19.17 USD 0.19 (0.98%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CWAN за сегодня изменился на -0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.04, а максимальная — 19.42.

Следите за динамикой Clearwater Analytics Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.04 19.42
Годовой диапазон
18.91 35.72
Предыдущее закрытие
19.36
Open
19.35
Bid
19.17
Ask
19.47
Low
19.04
High
19.42
Объем
6.204 K
Дневное изменение
-0.98%
Месячное изменение
-5.71%
6-месячное изменение
-28.15%
Годовое изменение
-23.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.