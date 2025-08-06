Divisas / CWAN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A
19.18 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CWAN de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.15, mientras que el máximo ha alcanzado 19.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Clearwater Analytics Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWAN News
- El director financiero de Clearwater Analytics vende acciones por 220.000 dólares
- CFO de Clearwater Analytics vende acciones por $220k
- Clearwater analytics CFO Cox sells $220k in shares
- Clearwater Analytics mejora su solución de activos alternativos para crédito privado
- Clearwater Analytics mejora solución de activos alternativos para crédito privado
- Clearwater Analytics enhances alternative assets solution for private credit
- RBC Capital reitera la calificación de Mejor Rendimiento para las acciones de Clearwater Analytics
- RBC Capital reitera calificación de Outperform para acciones de Clearwater Analytics
- Clearwater Analytics stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) 2nd Investor Day Presentation (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Analyst/Investor Day Transcript
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Clearwater Analytics stock
- Clearwater Analytics authorizes $100 million share repurchase program
- Clearwater Analytics Holdings: Near-Term Uncertainties Still Make Me Cautious (NYSE:CWAN)
- The old software investing playbook is dead. Here’s where to put your money now.
- Clearwater Analytics Q2 2025 slides: 70% revenue growth amid strategic acquisitions
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why Is Clearwater Analytics Stock Gaining Tuesday? - Clearwater Analytics Hldg (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics stock upgraded to Buy by Goldman Sachs
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $27 by Morgan Stanley
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $31 at Loop Capital
- Earnings call transcript: Clearwater Analytics Q2 2025 beats estimates
- Clearwater Analytics (CWAN) Misses Q2 Earnings Estimates
Rango diario
19.15 19.63
Rango anual
18.91 35.72
- Cierres anteriores
- 19.17
- Open
- 19.42
- Bid
- 19.18
- Ask
- 19.48
- Low
- 19.15
- High
- 19.63
- Volumen
- 6.332 K
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- -5.66%
- Cambio a 6 meses
- -28.11%
- Cambio anual
- -23.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B