CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A

18.21 USD 1.10 (5.70%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CWAN a changé de -5.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.20 et à un maximum de 19.47.

Suivez la dynamique Clearwater Analytics Holdings Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.20 19.47
Range Annuel
18.20 35.72
Clôture Précédente
19.31
Ouverture
19.47
Bid
18.21
Ask
18.51
Plus Bas
18.20
Plus Haut
19.47
Volume
6.955 K
Changement quotidien
-5.70%
Changement Mensuel
-10.43%
Changement à 6 Mois
-31.75%
Changement Annuel
-27.57%
20 septembre, samedi