Dövizler / CWAN
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A
18.21 USD 1.10 (5.70%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CWAN fiyatı bugün -5.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.20 ve Yüksek fiyatı olarak 19.47 aralığında işlem gördü.
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
18.20 19.47
Yıllık aralık
18.20 35.72
- Önceki kapanış
- 19.31
- Açılış
- 19.47
- Satış
- 18.21
- Alış
- 18.51
- Düşük
- 18.20
- Yüksek
- 19.47
- Hacim
- 6.955 K
- Günlük değişim
- -5.70%
- Aylık değişim
- -10.43%
- 6 aylık değişim
- -31.75%
- Yıllık değişim
- -27.57%
21 Eylül, Pazar