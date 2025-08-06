Währungen / CWAN
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A
19.31 USD 0.13 (0.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CWAN hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.23 bis zu einem Hoch von 19.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Clearwater Analytics Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CWAN News
- Clearwater Analytics: CFO verkauft Aktien im Wert von rund 220.000 $
- Clearwater analytics CFO Cox sells $220k in shares
- Clearwater Analytics erweitert Lösung für den wachsenden Privatkreditmarkt
- Clearwater Analytics enhances alternative assets solution for private credit
- RBC Capital bestätigt "Outperform"-Rating für Clearwater Analytics
- Clearwater Analytics stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Insider-Verkauf bei Clearwater Analytics: CTO stößt Aktienpaket ab
- Clearwater Analytics: CTO Souvik Das verkauft Aktien im Wert von 200.000 $
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) 2nd Investor Day Presentation (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Analyst/Investor Day Transcript
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Clearwater Analytics stock
- Clearwater Analytics authorizes $100 million share repurchase program
- Clearwater Analytics Holdings: Near-Term Uncertainties Still Make Me Cautious (NYSE:CWAN)
- The old software investing playbook is dead. Here’s where to put your money now.
- Clearwater Analytics Q2 2025 slides: 70% revenue growth amid strategic acquisitions
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why Is Clearwater Analytics Stock Gaining Tuesday? - Clearwater Analytics Hldg (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics stock upgraded to Buy by Goldman Sachs
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $27 by Morgan Stanley
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $31 at Loop Capital
- Earnings call transcript: Clearwater Analytics Q2 2025 beats estimates
- Clearwater Analytics (CWAN) Misses Q2 Earnings Estimates
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
Tagesspanne
19.23 19.55
Jahresspanne
18.91 35.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.18
- Eröffnung
- 19.39
- Bid
- 19.31
- Ask
- 19.61
- Tief
- 19.23
- Hoch
- 19.55
- Volumen
- 4.549 K
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- -5.02%
- 6-Monatsänderung
- -27.62%
- Jahresänderung
- -23.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K