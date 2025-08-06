KurseKategorien
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A

19.31 USD 0.13 (0.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CWAN hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.23 bis zu einem Hoch von 19.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Clearwater Analytics Holdings Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
19.23 19.55
Jahresspanne
18.91 35.72
Vorheriger Schlusskurs
19.18
Eröffnung
19.39
Bid
19.31
Ask
19.61
Tief
19.23
Hoch
19.55
Volumen
4.549 K
Tagesänderung
0.68%
Monatsänderung
-5.02%
6-Monatsänderung
-27.62%
Jahresänderung
-23.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K