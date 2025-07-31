Valute / CWAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CWAN: Clearwater Analytics Holdings Inc Class A
18.21 USD 1.10 (5.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CWAN ha avuto una variazione del -5.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.20 e ad un massimo di 19.47.
Segui le dinamiche di Clearwater Analytics Holdings Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CWAN News
- Il CFO di Clearwater Analytics Cox vende azioni per $220k
- Clearwater analytics CFO Cox sells $220k in shares
- Clearwater Analytics migliora la soluzione per asset alternativi nel credito privato
- Clearwater Analytics enhances alternative assets solution for private credit
- Clearwater Analytics: rating reiterato a Outperform da RBC Capital
- Clearwater Analytics stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) 2nd Investor Day Presentation (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) Analyst/Investor Day Transcript
- Goldman Sachs maintains Buy rating on Clearwater Analytics stock
- Clearwater Analytics authorizes $100 million share repurchase program
- Clearwater Analytics Holdings: Near-Term Uncertainties Still Make Me Cautious (NYSE:CWAN)
- The old software investing playbook is dead. Here’s where to put your money now.
- Clearwater Analytics Q2 2025 slides: 70% revenue growth amid strategic acquisitions
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Why Is Clearwater Analytics Stock Gaining Tuesday? - Clearwater Analytics Hldg (NYSE:CWAN)
- Clearwater Analytics stock upgraded to Buy by Goldman Sachs
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $27 by Morgan Stanley
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Clearwater Analytics stock price target lowered to $31 at Loop Capital
- Earnings call transcript: Clearwater Analytics Q2 2025 beats estimates
- Clearwater Analytics (CWAN) Misses Q2 Earnings Estimates
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Clearwater Analytics adds two new independent board members
- CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
Intervallo Giornaliero
18.20 19.47
Intervallo Annuale
18.20 35.72
- Chiusura Precedente
- 19.31
- Apertura
- 19.47
- Bid
- 18.21
- Ask
- 18.51
- Minimo
- 18.20
- Massimo
- 19.47
- Volume
- 6.955 K
- Variazione giornaliera
- -5.70%
- Variazione Mensile
- -10.43%
- Variazione Semestrale
- -31.75%
- Variazione Annuale
- -27.57%
20 settembre, sabato