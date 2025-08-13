Валюты / CVE
CVE: Cenovus Energy Inc
17.58 USD 0.42 (2.45%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVE за сегодня изменился на 2.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.18, а максимальная — 17.80.
Следите за динамикой Cenovus Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
17.18 17.80
Годовой диапазон
10.23 18.62
- Предыдущее закрытие
- 17.16
- Open
- 17.25
- Bid
- 17.58
- Ask
- 17.88
- Low
- 17.18
- High
- 17.80
- Объем
- 16.223 K
- Дневное изменение
- 2.45%
- Месячное изменение
- 5.65%
- 6-месячное изменение
- 25.93%
- Годовое изменение
- 6.22%
