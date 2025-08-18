KurseKategorien
CVE: Cenovus Energy Inc

17.46 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVE hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.28 bis zu einem Hoch von 17.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cenovus Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVE News

Tagesspanne
17.28 17.66
Jahresspanne
10.23 18.62
Vorheriger Schlusskurs
17.44
Eröffnung
17.44
Bid
17.46
Ask
17.76
Tief
17.28
Hoch
17.66
Volumen
9.726 K
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
4.93%
6-Monatsänderung
25.07%
Jahresänderung
5.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K