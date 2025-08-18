Währungen / CVE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVE: Cenovus Energy Inc
17.46 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVE hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.28 bis zu einem Hoch von 17.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cenovus Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVE News
- Phillips 66 kündigt Emission von Schuldverschreibungen über 2 Mrd. US-Dollar mit Fälligkeit 2056 an
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Phillips 66: UBS bestätigt Kaufempfehlung nach Raffinerie-Expansion
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Cenovus Energy (CVE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- TSX futures rise after index notches fresh all-time closing high
- Phillips 66 beruft Sean Maher zum Leiter für Investor Relations und Chefökonom
- Cenovus Energy (CVE) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell WRB Refining stake to Phillips 66 for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Cenovus Energy: Thanks For Paying In Cash (NYSE:CVE)
- Cenovus And MEG Energy: Great Deal (NYSE:CVE)
- Cenovus' MEG Energy Acquisition: More Double-Digit Dividend Growth Likely (NYSE:CVE)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Why Is Cenovus Energy Stock Climbing Friday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), MEG Energy (OTC:MEGEF)
- Cenovus Energy to acquire MEG Energy for C$6.93 billion
- Cenovus to acquire MEG Energy in $7.9 billion cash-stock deal
- Canadian Natural Resources: Canada's Oil Powerhouse With Long-Life, Low-Decline Assets (NYSE:CNQ)
- Strathcona Resources: MEG Energy Or A $10 Dividend? Cenovus Holds The Answer (TSX:SCR:CA)
- Hemisphere Energy (HMENF) Stock: The Trials Begin
Tagesspanne
17.28 17.66
Jahresspanne
10.23 18.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.44
- Eröffnung
- 17.44
- Bid
- 17.46
- Ask
- 17.76
- Tief
- 17.28
- Hoch
- 17.66
- Volumen
- 9.726 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 4.93%
- 6-Monatsänderung
- 25.07%
- Jahresänderung
- 5.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K