CVE: Cenovus Energy Inc
16.98 USD 0.48 (2.75%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVE 환율이 오늘 -2.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.80이고 고가는 17.57이었습니다.
Cenovus Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.80 17.57
년간 변동
10.23 18.62
- 이전 종가
- 17.46
- 시가
- 17.50
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- 저가
- 16.80
- 고가
- 17.57
- 볼륨
- 14.761 K
- 일일 변동
- -2.75%
- 월 변동
- 2.04%
- 6개월 변동
- 21.63%
- 년간 변동율
- 2.60%
