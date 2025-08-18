QuotazioniSezioni
Valute / CVE
Tornare a Azioni

CVE: Cenovus Energy Inc

16.98 USD 0.48 (2.75%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CVE ha avuto una variazione del -2.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.80 e ad un massimo di 17.57.

Segui le dinamiche di Cenovus Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVE News

Intervallo Giornaliero
16.80 17.57
Intervallo Annuale
10.23 18.62
Chiusura Precedente
17.46
Apertura
17.50
Bid
16.98
Ask
17.28
Minimo
16.80
Massimo
17.57
Volume
14.761 K
Variazione giornaliera
-2.75%
Variazione Mensile
2.04%
Variazione Semestrale
21.63%
Variazione Annuale
2.60%
20 settembre, sabato