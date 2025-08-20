Devises / CVE
CVE: Cenovus Energy Inc
16.98 USD 0.48 (2.75%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVE a changé de -2.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.80 et à un maximum de 17.57.
Suivez la dynamique Cenovus Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
16.80 17.57
Range Annuel
10.23 18.62
- Clôture Précédente
- 17.46
- Ouverture
- 17.50
- Bid
- 16.98
- Ask
- 17.28
- Plus Bas
- 16.80
- Plus Haut
- 17.57
- Volume
- 14.761 K
- Changement quotidien
- -2.75%
- Changement Mensuel
- 2.04%
- Changement à 6 Mois
- 21.63%
- Changement Annuel
- 2.60%
20 septembre, samedi