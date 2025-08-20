Divisas / CVE
CVE: Cenovus Energy Inc
17.44 USD 0.14 (0.80%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVE de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.26, mientras que el máximo ha alcanzado 17.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cenovus Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CVE News
- Can Phillips 66 Dethrone Valero Energy? A Seismic Acquisition Could Help The Company
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Acciones de Phillips 66: UBS reitera calificación de Compra por expansión de refinería
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Cenovus Energy (CVE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- TSX futures rise after index notches fresh all-time closing high
- Phillips 66 nombra a Sean Maher como vicepresidente de relaciones con inversores
- Cenovus Energy (CVE) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell WRB Refining stake to Phillips 66 for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Cenovus Energy: Thanks For Paying In Cash (NYSE:CVE)
- Cenovus And MEG Energy: Great Deal (NYSE:CVE)
- Cenovus' MEG Energy Acquisition: More Double-Digit Dividend Growth Likely (NYSE:CVE)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Why Is Cenovus Energy Stock Climbing Friday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), MEG Energy (OTC:MEGEF)
- Cenovus Energy to acquire MEG Energy for C$6.93 billion
- Cenovus to acquire MEG Energy in $7.9 billion cash-stock deal
- Canadian Natural Resources: Canada's Oil Powerhouse With Long-Life, Low-Decline Assets (NYSE:CNQ)
Rango diario
17.26 17.65
Rango anual
10.23 18.62
- Cierres anteriores
- 17.58
- Open
- 17.34
- Bid
- 17.44
- Ask
- 17.74
- Low
- 17.26
- High
- 17.65
- Volumen
- 7.655 K
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- 4.81%
- Cambio a 6 meses
- 24.93%
- Cambio anual
- 5.38%
