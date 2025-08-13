货币 / CVE
CVE: Cenovus Energy Inc
17.58 USD 0.42 (2.45%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVE汇率已更改2.45%。当日，交易品种以低点17.18和高点17.80进行交易。
关注Cenovus Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CVE新闻
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Phillips 66股票：UBS重申买入评级，看好炼油业务扩张
- Phillips 66 stock: UBS reiterates Buy rating on refining expansion
- Cenovus Energy (CVE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- 加拿大TSX股指期货上涨，指数创下历史收盘新高
- TSX futures rise after index notches fresh all-time closing high
- Cenovus Energy (CVE) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Why Is Cenovus Energy Stock Gaining Tuesday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), Phillips 66 (NYSE:PSX)
- Phillips 66 to buy remaining WRB Refining stake from Cenovus for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell WRB Refining stake to Phillips 66 for $1.4 billion
- Cenovus Energy to sell 50% stake in WRB Refining to Phillips 66
- My #1 Contrarian Bet: Why I'm Betting Big On The Market's Most Undervalued Sector
- Cenovus Energy: Thanks For Paying In Cash (NYSE:CVE)
- Cenovus And MEG Energy: Great Deal (NYSE:CVE)
- Cenovus' MEG Energy Acquisition: More Double-Digit Dividend Growth Likely (NYSE:CVE)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Why Is Cenovus Energy Stock Climbing Friday? - Cenovus Energy (NYSE:CVE), MEG Energy (OTC:MEGEF)
- Cenovus Energy to acquire MEG Energy for C$6.93 billion
- Cenovus to acquire MEG Energy in $7.9 billion cash-stock deal
- Canadian Natural Resources: Canada's Oil Powerhouse With Long-Life, Low-Decline Assets (NYSE:CNQ)
- Strathcona Resources: MEG Energy Or A $10 Dividend? Cenovus Holds The Answer (TSX:SCR:CA)
- Hemisphere Energy (HMENF) Stock: The Trials Begin
- Holding Imperial Oil Limited for Now: Here's Why it's Justified
- Cenovus Energy stock rating reiterated at Buy by TD Cowen
日范围
17.18 17.80
年范围
10.23 18.62
- 前一天收盘价
- 17.16
- 开盘价
- 17.25
- 卖价
- 17.58
- 买价
- 17.88
- 最低价
- 17.18
- 最高价
- 17.80
- 交易量
- 16.223 K
- 日变化
- 2.45%
- 月变化
- 5.65%
- 6个月变化
- 25.93%
- 年变化
- 6.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值