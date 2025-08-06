КотировкиРазделы
Валюты / CRH
CRH: CRH PLC American Depositary Shares

112.52 USD 0.73 (0.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRH за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.08, а максимальная — 114.05.

Следите за динамикой CRH PLC American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CRH

Дневной диапазон
112.08 114.05
Годовой диапазон
76.75 114.83
Предыдущее закрытие
113.25
Open
114.05
Bid
112.52
Ask
112.82
Low
112.08
High
114.05
Объем
5.601 K
Дневное изменение
-0.64%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
28.61%
Годовое изменение
22.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.