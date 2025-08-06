Валюты / CRH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRH: CRH PLC American Depositary Shares
112.52 USD 0.73 (0.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRH за сегодня изменился на -0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 112.08, а максимальная — 114.05.
Следите за динамикой CRH PLC American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRH
- Sunrise Resources предоставила 25-тонный образец пуццолана потенциальному клиенту
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Акции CRH достигли исторического максимума в $114,41
- Crh stock hits all-time high at 114.41 USD
- Bernstein raises Amrize stock price target to $65 on strong market position
- CRH stock price target raised to $130 from $115 at Bernstein on strong outlook
- Европейский цемент набирает обороты, J.P. Morgan рекомендует оставаться в "тяжелом" секторе
- European cement gains momentum, J.P. Morgan says stay ‘heavy’
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- CRH appoints former Xylem CEO Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
- CRH stock price target raised to $110 from $105 at DA Davidson
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- CRH raises lower end of 2025 guidance despite weather challenges
- Compared to Estimates, CRH (CRH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Дневной диапазон
112.08 114.05
Годовой диапазон
76.75 114.83
- Предыдущее закрытие
- 113.25
- Open
- 114.05
- Bid
- 112.52
- Ask
- 112.82
- Low
- 112.08
- High
- 114.05
- Объем
- 5.601 K
- Дневное изменение
- -0.64%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- 28.61%
- Годовое изменение
- 22.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.