货币 / CRH
CRH: CRH PLC American Depositary Shares
112.52 USD 0.73 (0.64%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRH汇率已更改-0.64%。当日，交易品种以低点112.08和高点114.05进行交易。
关注CRH PLC American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRH新闻
- Sunrise Resources向潜在客户提供25吨火山灰质材料样品
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- CRH股价创历史新高，达114.41美元
- Crh stock hits all-time high at 114.41 USD
- Bernstein raises Amrize stock price target to $65 on strong market position
- CRH stock price target raised to $130 from $115 at Bernstein on strong outlook
- European cement gains momentum, J.P. Morgan says stay ‘heavy’
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- CRH appoints former Xylem CEO Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
- CRH stock price target raised to $110 from $105 at DA Davidson
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- CRH raises lower end of 2025 guidance despite weather challenges
- Compared to Estimates, CRH (CRH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- CRH ADR earnings missed by $0.02, revenue was in line with estimates
日范围
112.08 114.05
年范围
76.75 114.83
- 前一天收盘价
- 113.25
- 开盘价
- 114.05
- 卖价
- 112.52
- 买价
- 112.82
- 最低价
- 112.08
- 最高价
- 114.05
- 交易量
- 5.601 K
- 日变化
- -0.64%
- 月变化
- 3.17%
- 6个月变化
- 28.61%
- 年变化
- 22.68%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值