CRH: CRH PLC American Depositary Shares
111.26 USD 1.26 (1.12%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CRH de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.68, mientras que el máximo ha alcanzado 114.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CRH PLC American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRH News
- CRH (CRH) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Sunrise Resources proporciona muestra de 25 toneladas de puzolana a cliente potencial
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Las acciones de CRH alcanzan máximos históricos a 114,41 dólares
- Bernstein eleva el precio objetivo de las acciones de Amrize a 65 dólares por su sólida posición en el mercado
- Bernstein eleva el precio objetivo de CRH a 130 dólares desde 115 dólares por perspectivas sólidas
- El cemento europeo gana impulso, J.P. Morgan recomienda mantenerlo "pesado"
- Cemento europeo gana impulso, J.P. Morgan recomienda mantener posición "pesada"
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
Rango diario
110.68 114.03
Rango anual
76.75 114.83
- Cierres anteriores
- 112.52
- Open
- 112.74
- Bid
- 111.26
- Ask
- 111.56
- Low
- 110.68
- High
- 114.03
- Volumen
- 5.963 K
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- 2.02%
- Cambio a 6 meses
- 27.17%
- Cambio anual
- 21.30%
