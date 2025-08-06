Valute / CRH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRH: CRH PLC American Depositary Shares
113.07 USD 0.63 (0.56%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRH ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 112.21 e ad un massimo di 113.41.
Segui le dinamiche di CRH PLC American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRH News
- CRH (CRH) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Sunrise Resources fornisce campione di pozzolana di 25 tonnellate a potenziale cliente
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Il titolo CRH raggiunge il massimo storico a 114,41 USD
- Crh stock hits all-time high at 114.41 USD
- Bernstein raises Amrize stock price target to $65 on strong market position
- CRH stock price target raised to $130 from $115 at Bernstein on strong outlook
- European cement gains momentum, J.P. Morgan says stay ‘heavy’
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- CRH appoints former Xylem CEO Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
- CRH stock price target raised to $110 from $105 at DA Davidson
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- CRH raises lower end of 2025 guidance despite weather challenges
- Compared to Estimates, CRH (CRH) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Intervallo Giornaliero
112.21 113.41
Intervallo Annuale
76.75 114.83
- Chiusura Precedente
- 112.44
- Apertura
- 113.13
- Bid
- 113.07
- Ask
- 113.37
- Minimo
- 112.21
- Massimo
- 113.41
- Volume
- 7.234 K
- Variazione giornaliera
- 0.56%
- Variazione Mensile
- 3.68%
- Variazione Semestrale
- 29.24%
- Variazione Annuale
- 23.28%
20 settembre, sabato