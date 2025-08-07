KurseKategorien
Währungen / CRH
CRH: CRH PLC American Depositary Shares

112.44 USD 1.18 (1.06%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRH hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.95 bis zu einem Hoch von 112.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die CRH PLC American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
110.95 112.89
Jahresspanne
76.75 114.83
Vorheriger Schlusskurs
111.26
Eröffnung
111.50
Bid
112.44
Ask
112.74
Tief
110.95
Hoch
112.89
Volumen
5.403 K
Tagesänderung
1.06%
Monatsänderung
3.10%
6-Monatsänderung
28.52%
Jahresänderung
22.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K