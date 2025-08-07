Währungen / CRH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CRH: CRH PLC American Depositary Shares
112.44 USD 1.18 (1.06%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRH hat sich für heute um 1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.95 bis zu einem Hoch von 112.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die CRH PLC American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRH News
- CRH (CRH) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Sunrise Resources liefert Puzzolan-Probe an potenziellen Großkunden
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- CRH-Aktie erreicht Rekordhoch bei 114,41 USD
- Crh stock hits all-time high at 114.41 USD
- CRH: Bernstein hebt Kursziel wegen starker Aussichten auf 130 US-Dollar an
- Bernstein raises Amrize stock price target to $65 on strong market position
- CRH stock price target raised to $130 from $115 at Bernstein on strong outlook
- European cement gains momentum, J.P. Morgan says stay ‘heavy’
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- CRH appoints former Xylem CEO Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
- CRH stock price target raised to $110 from $105 at DA Davidson
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- CRH raises lower end of 2025 guidance despite weather challenges
Tagesspanne
110.95 112.89
Jahresspanne
76.75 114.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 111.26
- Eröffnung
- 111.50
- Bid
- 112.44
- Ask
- 112.74
- Tief
- 110.95
- Hoch
- 112.89
- Volumen
- 5.403 K
- Tagesänderung
- 1.06%
- Monatsänderung
- 3.10%
- 6-Monatsänderung
- 28.52%
- Jahresänderung
- 22.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K