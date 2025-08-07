통화 / CRH
CRH: CRH PLC American Depositary Shares
113.07 USD 0.63 (0.56%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRH 환율이 오늘 0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 112.21이고 고가는 113.41이었습니다.
CRH PLC American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRH News
- CRH (CRH) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- 선라이즈 리소시즈, 잠재 고객사에 25톤 포졸란 샘플 제공
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- CRH 주식, 사상 최고치인 114.41달러 기록
- Crh stock hits all-time high at 114.41 USD
- Bernstein raises Amrize stock price target to $65 on strong market position
- CRH stock price target raised to $130 from $115 at Bernstein on strong outlook
- 유럽 시멘트 업계 모멘텀 강화, J.P. 모건 "헤비사이드 투자 유지" 권고
- European cement gains momentum, J.P. Morgan says stay ‘heavy’
- CRH elects Patrick Decker to board of directors
- CRH appoints former Xylem CEO Patrick Decker to board of directors
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Crh stock reaches all-time high at 113.95 USD
- JPMorgan sees 15% average upside for U.S. construction materials stocks
- JPMorgan raises CRH stock price target to $130, assumes coverage
- Is Europe exposed to the One Big Beautiful Bill Act?
- Wall Street Analysts Think CRH (CRH) Is a Good Investment: Is It?
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Crh stock hits all-time high at 110.98 USD
- CRH stock price target raised to $110 from $105 at DA Davidson
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Amrize shares tumble 10% on big guidance miss, disappointing Q2 print
- CRH raises lower end of 2025 guidance despite weather challenges
일일 변동 비율
112.21 113.41
년간 변동
76.75 114.83
- 이전 종가
- 112.44
- 시가
- 113.13
- Bid
- 113.07
- Ask
- 113.37
- 저가
- 112.21
- 고가
- 113.41
- 볼륨
- 7.234 K
- 일일 변동
- 0.56%
- 월 변동
- 3.68%
- 6개월 변동
- 29.24%
- 년간 변동율
- 23.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K