COLD: Americold Realty Trust Inc
13.75 USD 0.10 (0.73%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COLD за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.54, а максимальная — 13.77.
Следите за динамикой Americold Realty Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.54 13.77
Годовой диапазон
13.10 28.29
- Предыдущее закрытие
- 13.65
- Open
- 13.71
- Bid
- 13.75
- Ask
- 14.05
- Low
- 13.54
- High
- 13.77
- Объем
- 6.450 K
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -4.51%
- 6-месячное изменение
- -35.42%
- Годовое изменение
- -51.40%
